Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:26

Овечкин вышел на третье место по числу матчей в НХЛ с 2 или более очками среди крайних нападающих

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Новости

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:4).

Игра с «Ойлерз» стала для россиянина 399-й, в которой ему удалось сделать более одного результативного действия. Теперь Овечкин делит третье место по числу таких матчей среди крайних нападающих в истории НХЛ вместе с Марком Рекки.

Рекорд по числу матчей с 2 или более очками в НХЛ среди крайних нападающих принадлежит Яромиру Ягру (540), на втором месте — Горди Хоу (511).

Также Овечкин вышел на 15-е место по количеству игр с двумя или более результативными играми в НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (824), единственным действующим игроком, который находится выше Овечкина в списке, является Сидни Кросби (11-е место, 425).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
2
0
Читайте также
Конфликт с Чистяковым никак не пошатнет «Зенит». Семак все равно станет чемпионом
Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?
Макрон указал на необходимость возобновить переговоры РФ и Украины
В США заявили о контактах с РФ для снижения риска ядерной эскалации
В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кузнецов о победе «Вашингтона» над «Эдмонтоном»: «Наконец, мы можем вздохнуть с облегчением»

Лавиолетт вышел на восьмое место по победам в НХЛ среди тренеров