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НХЛ

Сегодня, 01:00

Овечкин высказался о приостановке карьеры Бэкстрема

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил надежду, что его многолетний партнер по команде, шведский форвард Никлас Бэкстрем сумеет восстановиться после серии тяжелых травм.

— Как отреагировали на решение Никласа Бэкстрема приостановить карьеру? Верите ли, что он еще вернется?

— Дай Бог! Сейчас он опять будет восстанавливаться. Не знаю, как это все произойдет... У человека была серьезная травма, он после нее вернулся. Понятно, что ему пришлось тяжеловато. Вроде все было хорошо, но здесь все зависело от него. Если здоровье его беспокоит, и он не может играть, — тогда какой смысл? Но будем надеяться. Такой мастер, такой прекрасный человек, с которым мы столько прошли. Жалко, конечно.

Майкл Джордан, Александр Овечкин и&nbsp;Уэйн Гретцки. «Хочу сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом!» Эксклюзивное интервью Александра Овечкина
Александр Овечкин
Никлас Бэкстрем
ХК Вашингтон Кэпиталз
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