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Сегодня, 22:24

Овечкин: «Слышал высказывания Трампа. Приятно, когда знают тебя, откуда ты»

Сергей Ярошенко
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о нем.

«Да, я слышал высказывания Дональда Трампа о «Вашингтоне» и обо мне. Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — приводит слова хоккеиста Telegram-канал его команды.

Также россиянин добавил, что приглашение на инагурацию он не получал.

Американский лидер назвал 39-летнего нападающего великим игроком.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру в лиге он забил 874 гола. Ему нужно забросить еще 21 шайбу, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Источник: Telegram-канал команды Овечкина
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Александр Овечкин
Хоккей
Дональд Трамп
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