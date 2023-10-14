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НХЛ

Сегодня, 10:35

Овечкин взял на себя вину за гол Малкина в матче НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин взял на себя ответственность за гол форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Пингвинз».

«Прежде всего, это была моя ошибка в том голе, вроде как от моей клюшки шайба отлетела к синей линии и покатилась в их сторону. Но вы знаете, я думаю, что мы хорошо сыграли первый период. Во втором мы не забили, они забили, и вот такая игра», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

14&nbsp;октября. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. Евгений Малкин празднует гол. Первый матч Овечкина испортил Малкин. Евгений и его «Питтсбург» переехали «Вашингтон»

Ранее 38-летний россиянин заявил, что команде нужно пересмотреть матч с «Питтсбургом» и действовать лучше в следующих играх.

«Вашингтон» следующий матч проведет 17 октября дома против «Калгари», а «Питтсбург» 15 октября сыграет с «Флэймз».

Александр Овечкин
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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