Овечкин взял на себя вину за поражение «Вашингтона» от «Далласа»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о поражении в матче с «Далласом» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Скорости были, мы хорошо контролировали шайбу. Отстой, что проиграли, но всегда надо брать позитивное и двигаться дальше. Было бы хорошо взять два очка, но что есть, то есть. Мы стараемся создавать нападение, особенно в средней зоне. Кузнецов сегодня чувствовал игру, контролировал шайбу, на скорости проходил среднюю зону, создавал шансы. Все это видели, он был хорош. Упущенные шансы в большинстве в овертайме? Если есть шанс забить, мне надо забивать. У меня была отличная возможность это сделать и набрать два очка для команды. Беру вину на себя», — сказал Овечкин после матча.

В этой встрече 38-летний капитан «Кэпиталз» набрал свое 1500-е очко в НХЛ.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и с 27 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 33 очка.