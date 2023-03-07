Овечкин забил 169-му вратарю в карьере в НХЛ

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За гостей одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин. Это стал его первый гол в карьере против голкипера «Лос-Анджелеса» Феникса Копли. Всего Овечкин забивал 169 вратарям в карьере в НХЛ.

Только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177) забили большему количеству вратарей в истории НХЛ.