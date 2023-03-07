Овечкин забил 169-му вратарю в карьере в НХЛ

Сегодня, 09:33
«Лос-Анджелес» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
За гостей одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин. Это стал его первый гол в карьере против голкипера «Лос-Анджелеса» Феникса Копли. Всего Овечкин забивал 169 вратарям в карьере в НХЛ.
Только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177) забили большему количеству вратарей в истории НХЛ.
«Вашингтон» располагается на 12-й строчке на «Востоке» с 68 очками за 65 матчей. На данный момент на счету Овечкина 61 (36+25) очко в 60 матчах сезона.