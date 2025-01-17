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Сегодня, 06:16

Овечкин забил 179-му вратарю в НХЛ и вышел на единоличное первое место в истории

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:0 ОТ).

39-летний россиянин забросил единственную шайбу в ворота Леэви Мерилайнена. 22-летний финн стал 179-м вратарем, которому забивал Овечкин. По этому показателю форвард вышел на единоличное первое место в истории НХЛ.

На втором месте находится Яромир Ягр (178 вратарей), третью строчку занимает Патрик Марло (177).

Для Овечкина это 874-я заброшенная шайба в НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 голов.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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