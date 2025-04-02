Овечкин забил 891-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

«Вашингтон» забил второй гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 16-й минуте забросил шайбу российский нападающий Александр Овечкин, реализовав большинство «Кэпиталз». Для форварда это 38-й гол в этом сезоне. Также на его счету 26 голевых передач.

На счету Овечкина теперь 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 3 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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