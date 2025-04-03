Овечкин забил 892-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 20-й минуте второго периода забросил шайбу российский нападающий Александр Овечкин, сделав счет 1:4. Для форварда это 39-й гол в этом сезоне. Также на его счету 26 голевых передач.

На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне