Овечкин забил больше всех голов на отметке 1500 очков в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче НХЛ против «Далласа» (4:5). Благодаря этому он достиг отметки в 1500 очков в НХЛ. Для достижения этого результата ему потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех игрокоа в истории НХЛ.

Вторым по голам к отметке в 1500 очков идет Фил Эспозито, забросивший 681 шайбу. Третье место занимает Горди Хоу с 649 голами.

Реакция болельщиков «Вашингтона» на 1500-е очко Овечкина в НХЛ.