Овечкин забил гол в пяти матчах подряд в 15-й раз в НХЛ — он уступает лишь Лемье и Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2) и продлил результативную серию.

Форвард забросил минимум одну шайбу в пяти матчах подряд в 15-й раз в карьере. По этому показателю Овечкин уступает лишь Марио Лемье (17) и Уэйну Гретцки (16).

Форвард забросил победную шайбу в ворота «Нэшвилла», которая стала для него 130-й в карьере. Овечкин находится на второй строчке по этому показателю в истории НХЛ. Лидирует — Яромир Ягр (135 победных шайб).