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Сегодня, 10:14

Овечкин забил гол в пяти матчах подряд в 15-й раз в НХЛ — он уступает лишь Лемье и Гретцки

Руслан Минаев
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2) и продлил результативную серию.

Форвард забросил минимум одну шайбу в пяти матчах подряд в 15-й раз в карьере. По этому показателю Овечкин уступает лишь Марио Лемье (17) и Уэйну Гретцки (16).

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) после победы над &laquo;Нэшвиллом&raquo;. 33 гола до Гретцки! Невероятный Овечкин забивает пять матчей подряд

Форвард забросил победную шайбу в ворота «Нэшвилла», которая стала для него 130-й в карьере. Овечкин находится на второй строчке по этому показателю в истории НХЛ. Лидирует — Яромир Ягр (135 победных шайб).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Марио Лемье
Уэйн Гретцки

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