Овечкин забил в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс», до рекорда Гретцки — 22 гола

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче против «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

39-летний россиянин отличился в третьем периоде с передачи Дилана Строума, сделав счет 5:3 в пользу своей команды. Это 19-я шайба для Овечкина в текущем сезоне. Всего на его счету теперь 29 (19+10) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Кроме того, это 872 гол форварда за карьеру в НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 22 шайбы.