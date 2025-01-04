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Овечкин забил в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс», до рекорда Гретцки — 22 гола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче против «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

39-летний россиянин отличился в третьем периоде с передачи Дилана Строума, сделав счет 5:3 в пользу своей команды. Это 19-я шайба для Овечкина в текущем сезоне. Всего на его счету теперь 29 (19+10) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Кроме того, это 872 гол форварда за карьеру в НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 22 шайбы.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Уэйн Гретцки
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