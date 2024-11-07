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Сегодня, 09:22

Овечкин забросил 130-ю победную шайбу в НХЛ — до рекорда Ягра 5 голов

Руслан Минаев
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2).

Форвард забросил победную шайбу, которая стала для него 130-й в карьере. Овечкин находится на второй строчке по этому показателю в истории НХЛ. Лидирует — Яромир Ягр (135 победных шайб).

В тройку входит Горди Хоу — 121. Далее идут Фил Эспозито (118), Бретт Халл (110) и Теему Селянне (110).

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) после победы над &laquo;Нэшвиллом&raquo;. 33 гола до Гретцки! Невероятный Овечкин забивает пять матчей подряд

Среди действующих игроков ближе всех к Овечкину Сидни Кросби, который с 93 победными голами занимает общее 16-е место.

Александр Овечкин
Яромир Ягр
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз

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