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Сегодня, 06:29

Овечкин забросил 134-ю победную шайбу и сократил отставание от рекорда Ягра до одного гола

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил единственную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:0 ОТ).

39-летний россиянин забил 134-й победный гол в регулярном чемпионате. Лидером по этому показателю является Яромир Ягр, на счету которого 135 победных голов в регулярке. Овечкин сократил отставание от первого места в истории до одной шайбы.

Для Овечкина это 874-я заброшенная шайба в НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 голов.

Александр Овечкин
Яромир Ягр
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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