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Сегодня, 04:14

Овечкин забросил 849-ю шайбу в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (справа).
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 7-й минуте третьего периода счет стал 1:3.

Шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин, который реализовал большинство «Кэпиталз». Для него этот гол стал 27-м в текущем сезоне. Также у него 33 результативные передачи.

Теперь на счету 38-летнего россиянина 849 заброшенных шайб за карьеру в североамериканской лиге. Он занимает 2-е место в истории НХЛ. Лидером является Уэйн Гретцки — 894 гола.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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