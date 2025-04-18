Овечкин забросил 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

Сегодня, 03:45
«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
На 17-й минуте второго периода российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство «Кэпиталз».
Для 39-летнего россиянина этот гол стал 897-м в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Он является рекордсменом по этому показателю. 6 апреля хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы.
В сезоне-2024/25 Овечкин набрал 73 (44+29) очка в 65 играх.
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