Овечкин забросил 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 17-й минуте второго периода российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство «Кэпиталз».

Для 39-летнего россиянина этот гол стал 897-м в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Он является рекордсменом по этому показателю. 6 апреля хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы.

В сезоне-2024/25 Овечкин набрал 73 (44+29) очка в 65 играх.

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