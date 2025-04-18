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Сегодня, 03:45

Овечкин забросил 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 17-й минуте второго периода российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство «Кэпиталз».

Для 39-летнего россиянина этот гол стал 897-м в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Он является рекордсменом по этому показателю. 6 апреля хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы.

В сезоне-2024/25 Овечкин набрал 73 (44+29) очка в 65 играх.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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