Овечкин забросил две шайбы в первых 11 матчах сезона НХЛ и повторил личный антирекорд на старте сезона

1 ноября, 09:09
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не забросил шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:3).
40-летний россиянин набрал 7 (2+5) очков в 11 играх и повторил свой личный антирекорд по числу заброшенных шайб на этом отрезке. Хоккеист лишь трижды в своей карьере (в сезонах 2008/09, 2012/13 и 2023/24) не смог забросить три шайбы в первых 11 матчах регулярного чемпионата.
Овечкин рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярном чемпионате и проводит 21-й сезон в лиге.
«Вашингтон» набрал 12 очков в 11 матчах и идет на 9-й строчке в Восточной конференции.
Андрей Маркович
02.11.2025
Татьяна И.
Да ладно, пусть играет в свое удовольствие, он все всем уже все выложил, теперь только для души, пускай ищут лучше, но это врядля
01.11.2025
андр
Саша не устает клепать рекорды!
01.11.2025