1 ноября, 09:09

Овечкин забросил две шайбы в первых 11 матчах сезона НХЛ и повторил личный антирекорд на старте сезона

Анастасия Пилипенко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не забросил шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:3).

40-летний россиянин набрал 7 (2+5) очков в 11 играх и повторил свой личный антирекорд по числу заброшенных шайб на этом отрезке. Хоккеист лишь трижды в своей карьере (в сезонах 2008/09, 2012/13 и 2023/24) не смог забросить три шайбы в первых 11 матчах регулярного чемпионата.

Овечкин рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярном чемпионате и проводит 21-й сезон в лиге.

«Вашингтон» набрал 12 очков в 11 матчах и идет на 9-й строчке в Восточной конференции.

  • Андрей Маркович

    Автор лживый укр

    02.11.2025

  • Татьяна И.

    Да ладно, пусть играет в свое удовольствие, он все всем уже все выложил, теперь только для души, пускай ищут лучше, но это врядля

    01.11.2025

  • андр

    Саша не устает клепать рекорды!

    01.11.2025

    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
    Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
    Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
    Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
    «Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
    Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
