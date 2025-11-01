Овечкин забросил две шайбы в первых 11 матчах сезона НХЛ и повторил личный антирекорд на старте сезона

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не забросил шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:3).

40-летний россиянин набрал 7 (2+5) очков в 11 играх и повторил свой личный антирекорд по числу заброшенных шайб на этом отрезке. Хоккеист лишь трижды в своей карьере (в сезонах 2008/09, 2012/13 и 2023/24) не смог забросить три шайбы в первых 11 матчах регулярного чемпионата.

Овечкин рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярном чемпионате и проводит 21-й сезон в лиге.

«Вашингтон» набрал 12 очков в 11 матчах и идет на 9-й строчке в Восточной конференции.