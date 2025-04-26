Овечкин забросил третью шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Вашингтон» сравнял счет в третьем матче первого раунда плей-офф против «Монреаля».

На 3-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин и сделал счет 3:3. Для 39-летнего россиянина это третий гол в Кубке Стэнли-2025.

«Вашингтон» ведет в серии 2-0.

Всего за карьеру Овечкин забил 75 голов в матчах плей-офф НХЛ. Теперь у него 972 (897+75) заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах и плей-фф. По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки — 1016 (894+122) голов.