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Сегодня, 04:28

Овечкин забросил третью шайбу в этом плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» сравнял счет в третьем матче первого раунда плей-офф против «Монреаля».

На 3-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин и сделал счет 3:3. Для 39-летнего россиянина это третий гол в Кубке Стэнли-2025.

«Вашингтон» ведет в серии 2-0.

Всего за карьеру Овечкин забил 75 голов в матчах плей-офф НХЛ. Теперь у него 972 (897+75) заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах и плей-фф. По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки — 1016 (894+122) голов.

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Александр Овечкин
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