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Сегодня, 15:30

Овечкин занял 5-е место в голосовании премии «Лучший хоккеист России», Капризов — 7-е, Панарин — 8-е

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял пятое место в голосовании премии «Лучший хоккеист России».

Страница проекта «Лучший хоккеист России»

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Она определила лучшего игрока прошлого сезона в нашей стране, причем голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ. Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. Каждый участник опроса мог назвать топ-5. Далее результаты суммировались — 10-7-4-2-1 очков за 1-5-е места.

Первую тройку составили Никита Кучеров (321 очко, 22 первых места), Сергей Бобровский (180, 7) и Илья Сорокин (171, 7). Также в топ-10 попали Иван Барбашев (165, 8), Овечкин (103, 4), Александр Радулов (96, 6), Кирилл Капризов (76, 2), Артемий Панарин (70, 0), Андрей Кузьменко (34, 0), Игорь Шестеркин (30, 2).

Лучший хоккеист России
Александр Овечкин
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Хоккей
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