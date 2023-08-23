Овечкин занял 5-е место в голосовании премии «Лучший хоккеист России», Капризов — 7-е, Панарин — 8-е

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял пятое место в голосовании премии «Лучший хоккеист России».

Страница проекта «Лучший хоккеист России»

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Она определила лучшего игрока прошлого сезона в нашей стране, причем голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ. Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. Каждый участник опроса мог назвать топ-5. Далее результаты суммировались — 10-7-4-2-1 очков за 1-5-е места.

Первую тройку составили Никита Кучеров (321 очко, 22 первых места), Сергей Бобровский (180, 7) и Илья Сорокин (171, 7). Также в топ-10 попали Иван Барбашев (165, 8), Овечкин (103, 4), Александр Радулов (96, 6), Кирилл Капризов (76, 2), Артемий Панарин (70, 0), Андрей Кузьменко (34, 0), Игорь Шестеркин (30, 2).