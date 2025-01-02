Овечкин занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии Sportsnet

Сегодня, 12:20
Североамериканское издание Sportsnet представило рейтинг лучших хоккеистов XXI века.
Список возглавил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. На втором месте расположился российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».
В первую десятку рейтинга вошли еще двое россиян — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Павел Дацюк (7-е место) и нападающий «Тампы» Никита Кучеров (8-е место). Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занял 19-ю строчку.
Топ-10 рейтинга лучших игроков XXI по версии Sportsnet:
1. Сидни Кросби («Питтсбург»);
2. Александр Овечкин («Вашингтон»);
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
4. Никлас Лидстрем;
5. Мартин Бродо;
6. Натан Маккиннон («Колорадо»);
7. Павел Дацюк;
8. Никита Кучеров («Тампа»);
9. Патрик Кейн («Детройт»);
10. Виктор Хедман («Тампа»).
За свою карьеру в НХЛ 39-летний Овечкин забил 870 голов. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.