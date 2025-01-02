Овечкин занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии Sportsnet

Североамериканское издание Sportsnet представило рейтинг лучших хоккеистов XXI века.

Список возглавил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. На втором месте расположился российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

В первую десятку рейтинга вошли еще двое россиян — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Павел Дацюк (7-е место) и нападающий «Тампы» Никита Кучеров (8-е место). Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занял 19-ю строчку.

Топ-10 рейтинга лучших игроков XXI по версии Sportsnet:

1. Сидни Кросби («Питтсбург»);

2. Александр Овечкин («Вашингтон»);

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

4. Никлас Лидстрем;

5. Мартин Бродо;

6. Натан Маккиннон («Колорадо»);

7. Павел Дацюк;

8. Никита Кучеров («Тампа»);

9. Патрик Кейн («Детройт»);

10. Виктор Хедман («Тампа»).

За свою карьеру в НХЛ 39-летний Овечкин забил 870 голов. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.