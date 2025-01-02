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Сегодня, 12:20

Овечкин занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии Sportsnet

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Североамериканское издание Sportsnet представило рейтинг лучших хоккеистов XXI века.

Список возглавил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. На втором месте расположился российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

В первую десятку рейтинга вошли еще двое россиян — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Павел Дацюк (7-е место) и нападающий «Тампы» Никита Кучеров (8-е место). Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занял 19-ю строчку.

Топ-10 рейтинга лучших игроков XXI по версии Sportsnet:

1. Сидни Кросби («Питтсбург»);

2. Александр Овечкин («Вашингтон»);

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

4. Никлас Лидстрем;

5. Мартин Бродо;

6. Натан Маккиннон («Колорадо»);

7. Павел Дацюк;

8. Никита Кучеров («Тампа»);

9. Патрик Кейн («Детройт»);

10. Виктор Хедман («Тампа»).

За свою карьеру в НХЛ 39-летний Овечкин забил 870 голов. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.

Александр Овечкин и&nbsp;Джейкоб Чикран. 24 гола до Гретцки! Овечкин опять забил — невозможно поверить, что ему 39 и он пропустил полтора месяца из-за травмы
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Александр Овечкин
Евгений Малкин
Никита Кучеров
Павел Дацюк
Хоккей
НХЛ
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