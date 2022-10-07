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НХЛ

Сегодня, 09:12

Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Четыре россиянина вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes.

Возглавил список форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, чей заработок за год составляет 15,3 миллиона долларов, из которых 10,8 миллиона — зарплата, 4,5 миллиона — спонсорские контракты. На второй строчке капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 14 миллионами долларов в год. Из них 9 долларов — зарплата. Замыкает тройку рейтинга форвард «Далласа» Тайлер Сегин — 11,9 миллиона долларов (11,7 миллиона долларов — зарплата, 0,2 миллиона — спонсорские контракты).

Также в топ-10 попали еще трое россиян: на четвертом месте форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 11,7 миллиона долларов (11,3 миллиона — зарплата), на пятом — вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с 11 миллионами долларов (10,8 миллиона — зарплата), замкнул топ-10 голкипер «Тампы» Андрей Василевский с 10,2 миллиона долларов (9,9 миллиона — зарплата).

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Сергей Бобровский
НХЛ
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