17 ноября, 17:42

Овечкин: «Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру. Я бы хотел еще поиграть за «Динамо»

Сергей Ярошенко
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем будущем в хоккее.

«Мне все еще нравится хоккей, моя страсть не угасает. Важно получать удовольствие от игры, пока есть такая возможность. Я бы хотел еще поиграть за «Динамо». Может, провести парочку матчей. Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру», — сказал хоккеист в подкасте Hockey Lifers.

Овечкин является воспитанником «Динамо», за которое выступал с начала карьеры до отъезда в НХЛ перед сезоном-2005/06, а также во время локаута в североамериканской лиге во второй половине 2012 года.

«Вашингтон» выбрал форварда под первым номером на драфте НХЛ 2004 года. Действующий контракт россиянина истекает в конце сезона-2025/26.

На счету 40-летнего лучшего снайпера в истории НХЛ — 902 гола и 735 результативных передач в 1509 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард набрал 147 (77+70) очков в 161 игре.

Александр Овечкин (справа) забил 902-й гол в&nbsp;регулярных чемпионатах НХЛ в&nbsp;матче с &laquo;Нью-Джерси&raquo;.Овечкин забил 902-й гол в НХЛ! Но у «Вашингтона» опять поражение и последнее место в дивизионе
4

  • grhelga

    Хотя конечно ещё один год позволил бы ему во первых побить этот рекорд Гретцки, во вторых, надёжно и надолго войти в десятку по очкам. Потому что то что он обгонит Сакика это ненадолго - лет через 5 его вытеснит Макдэвид. Больше на горизонте людей которые дойдут за карьеру до 1700 очков - не видно. Не думаю что Драйз, второй Мак и Кучеров смогут

    17.11.2025

  • grhelga

    Ну в общем понятно. Этот сезон и показывает что достаточно. Забьет максимум 25 шайб. Рекорд Гретцки регулярка+плей-офф не покорится

    17.11.2025

  • Knockouter

    Послушай своих детей

    17.11.2025

  • Knockouter

    Ты прикалываешься?! Какое еще Динамо?? Коммерсант бл

    17.11.2025

    Александр Овечкин
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
