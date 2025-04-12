Овечкин заявил, что мог бы подписать еще один контракт с «Вашингтоном» на 13 лет

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что может подписать еще один 13-летний контракт с клубом НХЛ.

«Как будто бы вчера мы подписывали 13-летний контракт. Так что, может, продление? Я могу подписать еще на 13 лет», — сказал Овечкин на церемонии, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале Monumental Sports Network.

На «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне в ночь на субботу проходит церемония в честь рекорда Александра Овечкина по количеству забитых шайб в НХЛ.

В январе 2008 года Овечкин подписал контракт на 13 лет на сумму 124 миллиона долларов. В 2021 году он заключил новый договор с клубом на пять лет и на сумму 47,5 миллиона долларов. Этот контракт закончится по завершении сезона-2025/26.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в НХЛ. 39-летний россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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