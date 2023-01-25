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Сегодня, 10:41

Овечкин заявил, что не был полностью готов к матчу против «Колорадо»

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что не был полностью готов к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

«Не скажу, что я был готов на 100 процентов, но был в состоянии играть. Думаю, что если мы будем продолжать так выступать, то выиграем много матчей», — приводит пресс-служба лиги слова Овечкина.

25 января в матче против «Колорадо» 37-летний Овечкин отметился голом. Для него эта заброшенная шайба стала 447-й в гостевых матчах в плей-офф и регулярке. Россиянин побил рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. На счету канадца 446 шайб по этому показателю.

Ранее форвард пропустил матч против «Вегаса» из-за травмы нижней части тела.

В текущем сезоне Овечкин провел 49 матчей за «Кэпиталз» в НХЛ и набрал 53 (31+22) очка.

Источник: https://www.nhl.com/news/washington-capitals-colorado-avalanche-game-recap/c-340072494
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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