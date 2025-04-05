Овечкин: «Не хочу забивать 895-й гол в пустые ворота»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от рекордного 895-го гола в НХЛ.

«Я сказал ему (Уэйну Гретцки, — прим. «СЭ»), что не хочу забивать этот гол в пустые ворота», — приводит слова Овечкина журналист Стивен Уино.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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