Овечкин: «Не хочу забивать 895-й гол в пустые ворота»

5 апреля, 06:13
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от рекордного 895-го гола в НХЛ.
«Я сказал ему (Уэйну Гретцки, — прим. «СЭ»), что не хочу забивать этот гол в пустые ворота», — приводит слова Овечкина журналист Стивен Уино.
39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.
Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).