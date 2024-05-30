Овечкин: «Ненавижу подготовительный сезон. Мне прямо хочется закончить с хоккеем»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил, почему испытывает ненависть к предсезонной подготовке.

«Ненавижу подготовительный сезон. Мне прямо хочется закончить с хоккеем. Не люблю тренироваться просто», — заявил россиянин в шоу на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

По словам хоккеиста, это самое тяжелое испытание перед стартом сезона.

«Представляете, после отпуска приехал, загар у тебя, все хорошо, счастливый. Звонит твой тренер и говорит: «Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку». Едешь на тренировку, отдыхаешь, потом еще одна тренировка. Я это ненавижу, терпеть не могу», — добавил он.

Ранее Овечкин рассказал, что предпочел бы победу в Кубке Стэнли достижению рекорда Гретцки.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 83 матча за «Кэпиталз», в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 заброшенные шайбы. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.