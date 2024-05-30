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Сегодня, 15:09

Овечкин заявил, что предпочел бы победу в Кубке Стэнли достижению рекорда Гретцки

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что предпочел бы победу в Кубке Стэнли достижению снайперского рекорда.

«А лучше сделать все совместно: и побить [рекорд], и выиграть», — добавил россиянин в шоу на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

В минувшем сезоне Овечкин провел 83 матча за «Вашингтон», в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 заброшенные шайбы. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

В этом сезоне «Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ — 0-4.

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
Уэйн Гретцки
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