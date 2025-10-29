Овечкин: «Решение о завершении карьеры будет зависеть от здоровья»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что примет решение о завершении карьеры исходя из состояния здоровья. «Думаю, решение о завершении карьеры будет зависеть от здоровья. Я не хочу дойти до того, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лед. Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от зрителей и наслаждаться моментом. Мне повезло столько лет играть за одну команду. Я бы хотел, чтобы у каждого получилось добраться до таких цифр. При этом я все еще люблю играть. У меня по-прежнему есть страсть. Я просто получаю удовольствие, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или завершишь карьеру», — цитирует Овечкина ESPN. Сезон-2025/26 является последним для 40-летнего россиянина по действующему контракту с «Кэпиталз».

Сергей заяц редакционный бот, который нужен здесь, чтобы разводить читателей на комментарии. Чем больше комментов, тем популярнее издание, дороже реклама и прочее . и прочее.... Но он довольно однообразен и потому скучен, как и многие другие боты. Выдающимся ботом был пронька, но его пока нет....наверное зислис в загуле или ему пока не платят за проньку... 30.10.2025

1~18 Ты бы до оскорблений то не опускался, ребенок видимо совсем. Чемпионов ОИ в теннисе много. Но ты выйди смену минуты две отбегай в хоккее, а потом рассуждай про разбазаренное здоровье. Если что, то за Новака болею на любоми турнире, со времен когда ушли Федерер и Надаль. 29.10.2025

Каша из топора Ещё не все потеряно, если не убил суставы, сердце... Но только нужно сменить режим. 29.10.2025

MVD1969 Этого турнира нет в календаре. Проводится по случаю, а состав принимающих участие команд определяется политиками. Так что из списка его можно вычеркнуть. 29.10.2025

marchela13 Вот я тебя никак не пойму,если ты так ненавидешь Овечкина,что ты так усердно его изучаешь,голы,минуты,кому забросил. Вот если я ненавижу Дзюбу,я про него не только не читаю но слышать не хочу. Вот обьясни мне,что тебе Овечкин сделал? Бабу твою трахнул,не думаю,в борщ тебе насрал,тоже нет,так в чем дело?Не читай про него,не думай о нем,забудь его. 29.10.2025

невропатолог176 я скинул комменты ниже 29.10.2025

ГлавПатриот Хоккейные матчи бывают каждый день у команд, футбольные всегда с интервалом. Думай. 29.10.2025

андр Нет самых крутых титулов, нет качеств лидера в игре, как у Кросби, нет основной заслуги в полученных титулах на ЧМ. Т.е. карьера в не удалась в полной мере. Вот вам логика. 29.10.2025

андр Эти циры вам греют душу, я понял, не переживайте. Только титулов самых крутых нет, но это не для вас. 29.10.2025

Knockouter Пивка нужно больше пить! Нормально видно в Москве оттянулся... 29.10.2025

evg5194 Попробуй дружить с логикой, это не так плохо как ты себе представляешь. Сам говоришь что нет титулов, а потом говоришь что его роль в достижении титула не велика. 29.10.2025

Boris ахахах, ну ты идиот, ОИ не результат??? А второе, мы говорим о физическом состоянии конкретного человека. Теннис индивидуальный вид спорта. Там никто не считает эйсы за крьеру, заработанные очки и т.д. Там учитывают только титулы. Посчитай титулы тогда и всё поймешь.... ОИ ему не результат)))) 29.10.2025

marchela13 Ты больной? А 900 шайб и это еще не конец. Это у тебя поезд в голове ушел и очень далеко. 29.10.2025

marchela13 Ты можешь отличить хоккей от футбола. Сколько км.за матч пробегает лучший футболист планеты-Дзюба. Вот и думай умник. 29.10.2025

1~18 И что джокович? Какие он большие титулы взял за последние два года кроме олимпиады? 29.10.2025

Boris Да тут не в этом дело, просто в 40 он мог быть более атлетичным и спортивным, чем сейчас. Всё правильно написано, лет 5 ещё бы точно по 30-40 клал, веди образ жизни как Ягр или Джокович 29.10.2025

1~18 Разбазарил здоровье человек который на 40 году забил 42 шайбы? Серьезно? 29.10.2025

Angeldust Тогда все считать надо - килограммы хоккейной аммуниции и число и интенсивность физических контактов с соперником, например. 29.10.2025

андр Не спорю. Я условно о сильнейших турнирах, а не о ЧМ, как в Минске, например. И в КС больше заслуга Кузи. 29.10.2025

андр ОИ, Кубок мира, где все сильнейшие. Да и в ЧМ нет его решающей роли, в отличие от Малкина. Не тянул он на лидера в сборной. 29.10.2025

Электросталец кубка мира (бывшего - Канады) нет 29.10.2025

ОстроV Zаячий 40 лет, заработал, живи, трать. Рекорд побит. Сколько ещё можно напрягать зарубежную русскую общину за океаном? Двое единственных, кто против прекращения мучений, это жена и отдел хоккея СЭ. В первом случае Овечкина разнесёт как Крутова от пива или ещё хуже, и всё это будет происходить дома. Во втором, отдел хоккея придётся сократить, потому как про остальное в НХЛ запросто напишут Белинин и Кольцов из отдела футбола. Так что, если Овечкин и говорит про здоровье, то только для сохранения привычного образа жизни, где тренировки и игры позволяют сжечь калории и освободить место для пива. 29.10.2025

Werewolf 40 за сезон в его возрасте сложновато. 29.10.2025

_Mike N_ с такой игрой и 10 шайб за сезон хорошо ! 29.10.2025

_Mike N_ «Овечкин не садится в самолет без своего 12-дюймового (30 сантиметров. — Прим.) сэндвича. У него есть номер мобильного телефона парня, который работает в Subway. Когда Александр покидает арену, он отправляет сообщение — и сотрудник приносит сэндвич к машине Овечкина. Я не шучу! Это правда, потому что он не хочет заходить в Subway и быть узнаваемым всеми. А когда садится в самолет, где бы он ни находился, на его столике всегда ждет упаковка из шести банок чешского пива. Неважно, выигрывает он или проигрывает, в самолете его ждет упаковка из шести банок. В его бутылке для воды на скамейке налита кола. Насколько быстро его настигнет ожирение после завершения карьеры? Думаю, это уже началось», — сказал экс-партнер Овечкина в подкасте Drette su'l tape. 29.10.2025

Werewolf А если посчитать не количество игр, а время, проведенное в игре? одна игра роналду будет равна 5 играм ови? 29.10.2025

Angeldust Роналду того же возраста, что и Ови. Только Алекс играет в лучшей хоккейной лиге мира, а Роналду играет в хреновой футбольной лиге. У Алекса 80 игр за чемпионат, а Роналду кратно меньше. Ягр уже давным давно играет за свой Кладно в Чехии себе в удовольствие. 29.10.2025

В полосатой рубашке А ведь в точку всё. 29.10.2025

Грег Хаус Пора звонить в 9-11 - они Ови помогут 29.10.2025

невропатолог176 "думаю, все будет проще. здоровье будет, но если показатели существенно упадут, то он сам уйдет, чтобы не мучить не себя, не болельщиков. главный показатель - 40 за сезон" Суолько раз ему не везло или каждый матч его опекаюь так, как не опекают никого в лиге.+ правильно сказано: "Увы, но Александр, похоже, разбазарил свое здоровье на вредные излишества, не допустимые спортсмену его уровня. Если бы он соблюдал режим, то играл бы как Ягр до 50-ти." Много возможностей, но все мимо ворот. Начнет попадать - пойлут шайбы. А так, сам себя накручивает. Форма нужна, Саша. Если летом пьешь пиво немеряно, то заваливашь половину сезона! Тебе не 30...тебе 40. Паши давай на тренировках и в зале. Не ной - всё будет. 29.10.2025

Apei думаю, все будет проще. здоровье будет, но если показатели существенно упадут, то он сам уйдет, чтобы не мучить не себя, не болельщиков. главный показатель - 40 за сезон 29.10.2025

Apei ягр до 50 в НХЛ не играл и он исключение. Роналду в том же возрасте, что и ови 29.10.2025

Sergey_Marcus Погоди, а какие титулы нам нужны? Из серьезных нет только Олимпийского золота. Кубок Стэнли - есть, Гагарина - есть, Чемпионат мира (аж 3 раза) - есть. Индивидуальные вообще перечислять устанем. Чего надо то? 29.10.2025

Строгий-но-справедливый Увы, но Александр, похоже, разбазарил свое здоровье на вредные излишества, не допустимые спортсмену его уровня. Если бы он соблюдал режим, то играл бы как Ягр до 50-ти. Пример спортсмена - Роналду. 29.10.2025