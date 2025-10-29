Овечкин: «Решение о завершении карьеры будет зависеть от здоровья»

29 октября, 10:57
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что примет решение о завершении карьеры исходя из состояния здоровья.
«Думаю, решение о завершении карьеры будет зависеть от здоровья. Я не хочу дойти до того, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лед. Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от зрителей и наслаждаться моментом. Мне повезло столько лет играть за одну команду. Я бы хотел, чтобы у каждого получилось добраться до таких цифр. При этом я все еще люблю играть. У меня по-прежнему есть страсть. Я просто получаю удовольствие, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или завершишь карьеру», — цитирует Овечкина ESPN.
Сезон-2025/26 является последним для 40-летнего россиянина по действующему контракту с «Кэпиталз».
Сергей
заяц редакционный бот, который нужен здесь, чтобы разводить читателей на комментарии. Чем больше комментов, тем популярнее издание, дороже реклама и прочее . и прочее.... Но он довольно однообразен и потому скучен, как и многие другие боты. Выдающимся ботом был пронька, но его пока нет....наверное зислис в загуле или ему пока не платят за проньку...
30.10.2025
1~18
Ты бы до оскорблений то не опускался, ребенок видимо совсем. Чемпионов ОИ в теннисе много. Но ты выйди смену минуты две отбегай в хоккее, а потом рассуждай про разбазаренное здоровье. Если что, то за Новака болею на любоми турнире, со времен когда ушли Федерер и Надаль.
29.10.2025
Каша из топора
Ещё не все потеряно, если не убил суставы, сердце... Но только нужно сменить режим.
29.10.2025
MVD1969
Этого турнира нет в календаре. Проводится по случаю, а состав принимающих участие команд определяется политиками. Так что из списка его можно вычеркнуть.
29.10.2025
marchela13
Вот я тебя никак не пойму,если ты так ненавидешь Овечкина,что ты так усердно его изучаешь,голы,минуты,кому забросил. Вот если я ненавижу Дзюбу,я про него не только не читаю но слышать не хочу. Вот обьясни мне,что тебе Овечкин сделал? Бабу твою трахнул,не думаю,в борщ тебе насрал,тоже нет,так в чем дело?Не читай про него,не думай о нем,забудь его.
29.10.2025
невропатолог176
я скинул комменты ниже
29.10.2025
ГлавПатриот
Хоккейные матчи бывают каждый день у команд, футбольные всегда с интервалом. Думай.
29.10.2025
андр
Нет самых крутых титулов, нет качеств лидера в игре, как у Кросби, нет основной заслуги в полученных титулах на ЧМ. Т.е. карьера в не удалась в полной мере. Вот вам логика.
29.10.2025
андр
Эти циры вам греют душу, я понял, не переживайте. Только титулов самых крутых нет, но это не для вас.
29.10.2025
Knockouter
Пивка нужно больше пить! Нормально видно в Москве оттянулся...
29.10.2025
evg5194
Попробуй дружить с логикой, это не так плохо как ты себе представляешь. Сам говоришь что нет титулов, а потом говоришь что его роль в достижении титула не велика.
29.10.2025
Boris
ахахах, ну ты идиот, ОИ не результат??? А второе, мы говорим о физическом состоянии конкретного человека. Теннис индивидуальный вид спорта. Там никто не считает эйсы за крьеру, заработанные очки и т.д. Там учитывают только титулы. Посчитай титулы тогда и всё поймешь.... ОИ ему не результат))))
29.10.2025
marchela13
Ты больной? А 900 шайб и это еще не конец. Это у тебя поезд в голове ушел и очень далеко.
29.10.2025
marchela13
Ты можешь отличить хоккей от футбола. Сколько км.за матч пробегает лучший футболист планеты-Дзюба. Вот и думай умник.
29.10.2025
1~18
И что джокович? Какие он большие титулы взял за последние два года кроме олимпиады?
29.10.2025
Boris
Да тут не в этом дело, просто в 40 он мог быть более атлетичным и спортивным, чем сейчас. Всё правильно написано, лет 5 ещё бы точно по 30-40 клал, веди образ жизни как Ягр или Джокович
29.10.2025
1~18
Разбазарил здоровье человек который на 40 году забил 42 шайбы? Серьезно?
29.10.2025
Angeldust
Тогда все считать надо - килограммы хоккейной аммуниции и число и интенсивность физических контактов с соперником, например.
29.10.2025
андр
Не спорю. Я условно о сильнейших турнирах, а не о ЧМ, как в Минске, например. И в КС больше заслуга Кузи.
29.10.2025
андр
ОИ, Кубок мира, где все сильнейшие. Да и в ЧМ нет его решающей роли, в отличие от Малкина. Не тянул он на лидера в сборной.
29.10.2025
Электросталец
кубка мира (бывшего - Канады) нет
29.10.2025
ОстроV Zаячий
40 лет, заработал, живи, трать. Рекорд побит. Сколько ещё можно напрягать зарубежную русскую общину за океаном? Двое единственных, кто против прекращения мучений, это жена и отдел хоккея СЭ. В первом случае Овечкина разнесёт как Крутова от пива или ещё хуже, и всё это будет происходить дома. Во втором, отдел хоккея придётся сократить, потому как про остальное в НХЛ запросто напишут Белинин и Кольцов из отдела футбола. Так что, если Овечкин и говорит про здоровье, то только для сохранения привычного образа жизни, где тренировки и игры позволяют сжечь калории и освободить место для пива.
29.10.2025
Werewolf
40 за сезон в его возрасте сложновато.
29.10.2025
_Mike N_
с такой игрой и 10 шайб за сезон хорошо !
29.10.2025
_Mike N_
«Овечкин не садится в самолет без своего 12-дюймового (30 сантиметров. — Прим.) сэндвича. У него есть номер мобильного телефона парня, который работает в Subway. Когда Александр покидает арену, он отправляет сообщение — и сотрудник приносит сэндвич к машине Овечкина. Я не шучу! Это правда, потому что он не хочет заходить в Subway и быть узнаваемым всеми. А когда садится в самолет, где бы он ни находился, на его столике всегда ждет упаковка из шести банок чешского пива. Неважно, выигрывает он или проигрывает, в самолете его ждет упаковка из шести банок. В его бутылке для воды на скамейке налита кола. Насколько быстро его настигнет ожирение после завершения карьеры? Думаю, это уже началось», — сказал экс-партнер Овечкина в подкасте Drette su'l tape.
29.10.2025
Werewolf
А если посчитать не количество игр, а время, проведенное в игре? одна игра роналду будет равна 5 играм ови?
29.10.2025
Angeldust
Роналду того же возраста, что и Ови. Только Алекс играет в лучшей хоккейной лиге мира, а Роналду играет в хреновой футбольной лиге. У Алекса 80 игр за чемпионат, а Роналду кратно меньше. Ягр уже давным давно играет за свой Кладно в Чехии себе в удовольствие.
29.10.2025
В полосатой рубашке
А ведь в точку всё.
29.10.2025
Грег Хаус
Пора звонить в 9-11 - они Ови помогут
29.10.2025
невропатолог176
"думаю, все будет проще. здоровье будет, но если показатели существенно упадут, то он сам уйдет, чтобы не мучить не себя, не болельщиков. главный показатель - 40 за сезон" Суолько раз ему не везло или каждый матч его опекаюь так, как не опекают никого в лиге.+ правильно сказано: "Увы, но Александр, похоже, разбазарил свое здоровье на вредные излишества, не допустимые спортсмену его уровня. Если бы он соблюдал режим, то играл бы как Ягр до 50-ти." Много возможностей, но все мимо ворот. Начнет попадать - пойлут шайбы. А так, сам себя накручивает. Форма нужна, Саша. Если летом пьешь пиво немеряно, то заваливашь половину сезона! Тебе не 30...тебе 40. Паши давай на тренировках и в зале. Не ной - всё будет.
29.10.2025
Apei
думаю, все будет проще. здоровье будет, но если показатели существенно упадут, то он сам уйдет, чтобы не мучить не себя, не болельщиков. главный показатель - 40 за сезон
29.10.2025
Apei
ягр до 50 в НХЛ не играл и он исключение. Роналду в том же возрасте, что и ови
29.10.2025
Sergey_Marcus
Погоди, а какие титулы нам нужны? Из серьезных нет только Олимпийского золота. Кубок Стэнли - есть, Гагарина - есть, Чемпионат мира (аж 3 раза) - есть. Индивидуальные вообще перечислять устанем. Чего надо то?
29.10.2025
Строгий-но-справедливый
Увы, но Александр, похоже, разбазарил свое здоровье на вредные излишества, не допустимые спортсмену его уровня. Если бы он соблюдал режим, то играл бы как Ягр до 50-ти. Пример спортсмена - Роналду.
29.10.2025
андр
Цифры цифрами, а титулов почти нет. Но поезд ушел.
29.10.2025