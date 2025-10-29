Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 октября, 10:57

Овечкин: «Решение о завершении карьеры будет зависеть от здоровья»

Сергей Ярошенко
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что примет решение о завершении карьеры исходя из состояния здоровья.

«Думаю, решение о завершении карьеры будет зависеть от здоровья. Я не хочу дойти до того, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лед. Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от зрителей и наслаждаться моментом. Мне повезло столько лет играть за одну команду. Я бы хотел, чтобы у каждого получилось добраться до таких цифр. При этом я все еще люблю играть. У меня по-прежнему есть страсть. Я просто получаю удовольствие, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или завершишь карьеру», — цитирует Овечкина ESPN.

Сезон-2025/26 является последним для 40-летнего россиянина по действующему контракту с «Кэпиталз».

36

  • Сергей

    заяц редакционный бот, который нужен здесь, чтобы разводить читателей на комментарии. Чем больше комментов, тем популярнее издание, дороже реклама и прочее . и прочее.... Но он довольно однообразен и потому скучен, как и многие другие боты. Выдающимся ботом был пронька, но его пока нет....наверное зислис в загуле или ему пока не платят за проньку...

    30.10.2025

  • 1~18

    Ты бы до оскорблений то не опускался, ребенок видимо совсем. Чемпионов ОИ в теннисе много. Но ты выйди смену минуты две отбегай в хоккее, а потом рассуждай про разбазаренное здоровье. Если что, то за Новака болею на любоми турнире, со времен когда ушли Федерер и Надаль.

    29.10.2025

  • Каша из топора

    Ещё не все потеряно, если не убил суставы, сердце... Но только нужно сменить режим.

    29.10.2025

  • MVD1969

    Этого турнира нет в календаре. Проводится по случаю, а состав принимающих участие команд определяется политиками. Так что из списка его можно вычеркнуть.

    29.10.2025

  • marchela13

    Вот я тебя никак не пойму,если ты так ненавидешь Овечкина,что ты так усердно его изучаешь,голы,минуты,кому забросил. Вот если я ненавижу Дзюбу,я про него не только не читаю но слышать не хочу. Вот обьясни мне,что тебе Овечкин сделал? Бабу твою трахнул,не думаю,в борщ тебе насрал,тоже нет,так в чем дело?Не читай про него,не думай о нем,забудь его.

    29.10.2025

  • невропатолог176

    я скинул комменты ниже

    29.10.2025

  • ГлавПатриот

    Хоккейные матчи бывают каждый день у команд, футбольные всегда с интервалом. Думай.

    29.10.2025

  • андр

    Нет самых крутых титулов, нет качеств лидера в игре, как у Кросби, нет основной заслуги в полученных титулах на ЧМ. Т.е. карьера в не удалась в полной мере. Вот вам логика.

    29.10.2025

  • андр

    Эти циры вам греют душу, я понял, не переживайте. Только титулов самых крутых нет, но это не для вас.

    29.10.2025

  • Knockouter

    Пивка нужно больше пить! Нормально видно в Москве оттянулся...

    29.10.2025

  • evg5194

    Попробуй дружить с логикой, это не так плохо как ты себе представляешь. Сам говоришь что нет титулов, а потом говоришь что его роль в достижении титула не велика.

    29.10.2025

  • Boris

    ахахах, ну ты идиот, ОИ не результат??? А второе, мы говорим о физическом состоянии конкретного человека. Теннис индивидуальный вид спорта. Там никто не считает эйсы за крьеру, заработанные очки и т.д. Там учитывают только титулы. Посчитай титулы тогда и всё поймешь.... ОИ ему не результат))))

    29.10.2025

  • marchela13

    Ты больной? А 900 шайб и это еще не конец. Это у тебя поезд в голове ушел и очень далеко.

    29.10.2025

  • marchela13

    Ты можешь отличить хоккей от футбола. Сколько км.за матч пробегает лучший футболист планеты-Дзюба. Вот и думай умник.

    29.10.2025

  • 1~18

    И что джокович? Какие он большие титулы взял за последние два года кроме олимпиады?

    29.10.2025

  • Boris

    Да тут не в этом дело, просто в 40 он мог быть более атлетичным и спортивным, чем сейчас. Всё правильно написано, лет 5 ещё бы точно по 30-40 клал, веди образ жизни как Ягр или Джокович

    29.10.2025

  • 1~18

    Разбазарил здоровье человек который на 40 году забил 42 шайбы? Серьезно?

    29.10.2025

  • Angeldust

    Тогда все считать надо - килограммы хоккейной аммуниции и число и интенсивность физических контактов с соперником, например.

    29.10.2025

  • андр

    Не спорю. Я условно о сильнейших турнирах, а не о ЧМ, как в Минске, например. И в КС больше заслуга Кузи.

    29.10.2025

  • андр

    ОИ, Кубок мира, где все сильнейшие. Да и в ЧМ нет его решающей роли, в отличие от Малкина. Не тянул он на лидера в сборной.

    29.10.2025

  • Электросталец

    кубка мира (бывшего - Канады) нет

    29.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    40 лет, заработал, живи, трать. Рекорд побит. Сколько ещё можно напрягать зарубежную русскую общину за океаном? Двое единственных, кто против прекращения мучений, это жена и отдел хоккея СЭ. В первом случае Овечкина разнесёт как Крутова от пива или ещё хуже, и всё это будет происходить дома. Во втором, отдел хоккея придётся сократить, потому как про остальное в НХЛ запросто напишут Белинин и Кольцов из отдела футбола. Так что, если Овечкин и говорит про здоровье, то только для сохранения привычного образа жизни, где тренировки и игры позволяют сжечь калории и освободить место для пива.

    29.10.2025

  • Werewolf

    40 за сезон в его возрасте сложновато.

    29.10.2025

  • _Mike N_

    с такой игрой и 10 шайб за сезон хорошо !

    29.10.2025

  • _Mike N_

    «Овечкин не садится в самолет без своего 12-дюймового (30 сантиметров. — Прим.) сэндвича. У него есть номер мобильного телефона парня, который работает в Subway. Когда Александр покидает арену, он отправляет сообщение — и сотрудник приносит сэндвич к машине Овечкина. Я не шучу! Это правда, потому что он не хочет заходить в Subway и быть узнаваемым всеми. А когда садится в самолет, где бы он ни находился, на его столике всегда ждет упаковка из шести банок чешского пива. Неважно, выигрывает он или проигрывает, в самолете его ждет упаковка из шести банок. В его бутылке для воды на скамейке налита кола. Насколько быстро его настигнет ожирение после завершения карьеры? Думаю, это уже началось», — сказал экс-партнер Овечкина в подкасте Drette su'l tape.

    29.10.2025

  • Werewolf

    А если посчитать не количество игр, а время, проведенное в игре? одна игра роналду будет равна 5 играм ови?

    29.10.2025

  • Angeldust

    Роналду того же возраста, что и Ови. Только Алекс играет в лучшей хоккейной лиге мира, а Роналду играет в хреновой футбольной лиге. У Алекса 80 игр за чемпионат, а Роналду кратно меньше. Ягр уже давным давно играет за свой Кладно в Чехии себе в удовольствие.

    29.10.2025

  • В полосатой рубашке

    А ведь в точку всё.

    29.10.2025

  • Грег Хаус

    Пора звонить в 9-11 - они Ови помогут

    29.10.2025

  • невропатолог176

    "думаю, все будет проще. здоровье будет, но если показатели существенно упадут, то он сам уйдет, чтобы не мучить не себя, не болельщиков. главный показатель - 40 за сезон" Суолько раз ему не везло или каждый матч его опекаюь так, как не опекают никого в лиге.+ правильно сказано: "Увы, но Александр, похоже, разбазарил свое здоровье на вредные излишества, не допустимые спортсмену его уровня. Если бы он соблюдал режим, то играл бы как Ягр до 50-ти." Много возможностей, но все мимо ворот. Начнет попадать - пойлут шайбы. А так, сам себя накручивает. Форма нужна, Саша. Если летом пьешь пиво немеряно, то заваливашь половину сезона! Тебе не 30...тебе 40. Паши давай на тренировках и в зале. Не ной - всё будет.

    29.10.2025

  • Apei

    думаю, все будет проще. здоровье будет, но если показатели существенно упадут, то он сам уйдет, чтобы не мучить не себя, не болельщиков. главный показатель - 40 за сезон

    29.10.2025

  • Apei

    ягр до 50 в НХЛ не играл и он исключение. Роналду в том же возрасте, что и ови

    29.10.2025

  • Sergey_Marcus

    Погоди, а какие титулы нам нужны? Из серьезных нет только Олимпийского золота. Кубок Стэнли - есть, Гагарина - есть, Чемпионат мира (аж 3 раза) - есть. Индивидуальные вообще перечислять устанем. Чего надо то?

    29.10.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Увы, но Александр, похоже, разбазарил свое здоровье на вредные излишества, не допустимые спортсмену его уровня. Если бы он соблюдал режим, то играл бы как Ягр до 50-ти. Пример спортсмена - Роналду.

    29.10.2025

  • андр

    Цифры цифрами, а титулов почти нет. Но поезд ушел.

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Читайте также
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
    Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
    Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
    Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
    «Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
    Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя