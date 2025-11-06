Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

В игре с «Сент-Луисом» (6:1) 40-летний форвард забил гол. Он стал для него 900-м в регулярных чемпионатах. Также нападающий обновил рекорд НХЛ по числу победных голов в карьере (138).

Второй звездой игрового дня признали канадского нападающего «Калгари» Назема Кадри, который забил гол в игре с «Коламбусом» (5:1).

Третьей звездой стал канадский форвард «Чикаго» Тайлер Бертуцци, который оформил хет-трик в игре с «Ванкувером».