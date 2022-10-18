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Сегодня, 10:05

Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ, Панарина — третьей

Мария Гусева
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Форварда «Вашингтона» Александра Овечкина признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба НХЛ.

37-летний россиянин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в матче против «Ванкувера» (6:4).

Третьей звездой игрового дня признан форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. В матче против «Анахайма» (6:4) он забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. 30-летний россиянин набрал 10 (2+8) очков в 4 матчах и вышел на первое место по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ.

Второй звездой дня признали нападающего «Бостона» Джейка Дебраска. Канадец отличился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в матче с «Флоридой» (5:3).

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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