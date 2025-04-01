Овечкина заметили танцующим в баре в Бостоне перед матчем «Вашингтона»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин и его одноклубники были замечены в бостонском баре перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз».

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как Овечкин и его партнеры по команде сидят у барной стойки и пританцовывают. Рядом с российским нападающим находится 20-летний американский форвард Райан Леонард, который накануне подписал контракт с «Кэпиталз».

Овечкин забросил 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

«Вашингтон» на своем официальном сайте опубликовал прогноз, согласно которому Овечкин забросит еще пять шайб до конца нынешнего регулярного чемпионата и побьет рекорд уже в текущем сезоне.