Овечкину подарили двухметровую скульптуру в честь 895-го гола

На специальной церемонии в честь Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата НХЛ 39-летнему россиянину вручили огромную скульптуру, посвященную снайперскому рекорду.

«Хотите узнать, из чего состояла огромная двухметровая и восьмидесятифунтовая скульптура, подаренная Ови, в которой представлены игровые клюшки и слепки его коньков?» — написала пресс-служба клуба и опубликовала в соцсети видеоролик создания памятной награды.

Также перед игрой Овечкину подарили золотую клюшку и наручные часы. На церемонии присутствовала семья россиянина — мама Татьяна, жена Настасья, тесть Кирилл, сыновья Сергей и Илья.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

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