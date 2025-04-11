Овечкин признался, что церемония в честь установления рекорда была эмоциональной

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал церемонию в честь своего рекорда перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 Б).

«Отличная церемония, было эмоционально. Во время церемонии мы долго стояли на льду, после этого нам нужно было проснуться и войти в игру. Нас взбодрила драка, во втором периоде мы уже играли как обычно. Это большой момент для меня — видеть всех этих людей, которые пришли поддержать», — цитирует Овечкина ТАСС.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в ворота «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки (894 гола) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У 39-летнего россиянина сейчас 895 заброшенных шайб в регулярках за карьеру.

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