Овечкину вручили золотую клюшку перед матчем с «Каролиной»

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» состоялась специальная церемония в честь Александра Овечкина и его снайперского рекорда.

39-летнему россиянину вручили золотую клюшку. Также для сыновей хоккеиста Сергея и Ильи были сделаны мини-версии клюшек, но они засмущались, поэтому не подошли их получать.

Маме Овечкина Татьяне Николаевне подарили часы, а его жене Настасье — драгоценное украшение.

6 апреля Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Айлендерс» (1:4). Россиянин обошел Уэйна Гретцки (894) и установил новый рекорд для снайперов лиги.

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