Панарин, Бобровский и Тютин вошли в символическую сборную «Коламбуса»

Сегодня, 09:46
НХЛ приступила к публикации двух символических сборных для клубов лиги за последние 25 лет.
Пресс-служба НХЛ представила такие составы для клуба «Коламбус Блю Джекетс». Шесть игроков, которые попали в первую сборную, будут включены в бюллетень для голосования болельщиков за общую команду последнего 25-летия в НХЛ. Голосование начнется в феврале.
Команды четверти века клуба «Сент-Луиса»
Первая сборная
Форварды: Рик Нэш, Кэм Аткинсон, Артемий Панарин.
Защитники: Зак Веренски, Сет Джонс.
Вратарь: Сергей Бобровский.
Вторая сборная
Форварды: Бун Дженнер, Ник Фолиньо, Джонни Годро.
Защитники: Дэвид Савар, Федор Тютин.
Вратарь: Стив Мэйсон.