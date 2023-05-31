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Сегодня, 10:21

Панарин, Кучеров, Василевский, Капризов вошли в команду разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic

Виталий Косик
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Издание The Athletic составило команду из разочаровавших хоккеистов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

В этот состав вошли четверо русских хоккеистов: голкипер «Тампы» Андрей Василевский, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, форвард «Тампы» Никита Кучеров и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Полный состав команды разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic:

Вратари: Андрей Василевский («Тампа»), Линус Улльмарк («Бостон»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон»).

Защитники: Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»), Кэйл Макар («Колорадо»), Хампус Линдхольм («Бостон»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Винс Данн («Сиэтл»), Райан Сутер («Даллас»).

Нападающие: Артемий Панарин («Рейнджерс»), Тимо Майер («Нью-Джерси»), Бо Хорват («Айлендерс»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Никита Кучеров («Тампа»), Марк Шайфли («Виннипег»), Эвандер Кэйн («Эдмонтон»), Эрик Стаал («Флорида»), Алексис Лафреньер («Рейнджерс»), Майкл Бантинг («Торонто»), Йессе Пулюярви («Каролина»), Фил Кессел («Вегас»).

Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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