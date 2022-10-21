Панарин лидирует по очкам и передачам в НХЛ, Свечников — лучший снайпер

В ночь на 21 октября завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). 30-летний россиянин продлил результативную серию до пяти матчей и с 11 (3+8) очками является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в текущем сезоне, опережая форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (5+5) и Йеспера Братта (0+7).

Лучшим снайпером на данный момент является форвард «Каролины» Андрей Свечников, у которого 6 заброшенных шайб, как и у форварда «Тампы» Стивена Стэмкоса. 22-летний россиянин в прошедшем матче с «Эдмонтоном» (4:6) оформил первый хет-трик в НХЛ.