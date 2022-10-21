Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:59

Панарин лидирует по очкам и передачам в НХЛ, Свечников — лучший снайпер

Сергей Разин
корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

В ночь на 21 октября завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). 30-летний россиянин продлил результативную серию до пяти матчей и с 11 (3+8) очками является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в текущем сезоне, опережая форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (5+5) и Йеспера Братта (0+7).

Лучшим снайпером на данный момент является форвард «Каролины» Андрей Свечников, у которого 6 заброшенных шайб, как и у форварда «Тампы» Стивена Стэмкоса. 22-летний россиянин в прошедшем матче с «Эдмонтоном» (4:6) оформил первый хет-трик в НХЛ.

Андрей Свечников
Артемий Панарин
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
Читайте также
В мировом спорте новый русофоб: президент НОК Дании устроил антироссийское шоу
Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады
Маск назвал «самый вероятный исход» при разрешении украинского кризиса
Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой
Путин опробовал российскую снайперскую винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Свечников о матче с «Эдмонтоном»: «Здорово сделать хет-трик, но отстой, что мы проиграли»

Панарин продлил результативную серию до пяти матчей. Это рекордная серия «Рейнджерс» с сезона-2011/12