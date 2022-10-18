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Сегодня, 09:14

Панарин лидирует в НХЛ по передачам, Ничушкин — среди лучших снайперов

Анна Горшкова
Корреспондент
Артемий Панарин с хоккеистами «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports

После очередного игрового дня в НХЛ нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин имеет в своем активе 8 голевых передач.

Российский форвард занимает первое место по этому показателю в лиге. На втором месте форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (5 передач). Тройку замыкает еще один игрок «Эвеланш» Микко Рантанен (5 ассистов).

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин находится среди лучших снайперов лиги. Уроженец Челябинска забросил 4 шайбы в трех матчах НХЛ.

Такое же количество голов у 5 хоккеистов: Мики Зибанежада («Рейнджерс»), Адриана Кемпе («Лос-Анджелес»), Коннора Макдэвида («Эдмонтон»), Стивена Стэмкоса («Тампа-Бэй») и Нино Нидеррайтера («Нэшвилл»).

Валерий Ничушкин (слегка). НХЛ, 18 октября: «Вашингтон» обыграл «Ванкувер», «Миннесота» уступила «Колорадо» и другие матчи
Артемий Панарин
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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