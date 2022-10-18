Панарин лидирует в НХЛ по передачам, Ничушкин — среди лучших снайперов

После очередного игрового дня в НХЛ нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин имеет в своем активе 8 голевых передач.

Российский форвард занимает первое место по этому показателю в лиге. На втором месте форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (5 передач). Тройку замыкает еще один игрок «Эвеланш» Микко Рантанен (5 ассистов).

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин находится среди лучших снайперов лиги. Уроженец Челябинска забросил 4 шайбы в трех матчах НХЛ.

Такое же количество голов у 5 хоккеистов: Мики Зибанежада («Рейнджерс»), Адриана Кемпе («Лос-Анджелес»), Коннора Макдэвида («Эдмонтон»), Стивена Стэмкоса («Тампа-Бэй») и Нино Нидеррайтера («Нэшвилл»).