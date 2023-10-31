Панарин набрал очки в 9 матчах подряд и установил новый рекорд «Рейнджерс» в XXI веке

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый рекорд клуба в XXI веке по продолжительности результативной серии со старта сезона.

32-летний хоккеист набрал очки в 9 матчах подряд с начала этого сезона. 31 октября россиянин отличился голом и результативной передачей в игре с «Виннипегом» (3:2 ОТ). Всего на его счету 15 (5+10) очков в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

По этому показателю Панарину удалось превзойти достижение Мариана Габорика, который в сезоне-2009/10 набирал очки в 8 встречах подряд, и установить лучший результат «Рейнджерс» в XXI веке. Рекорд клуба принадлежит Роду Жильберу (сезон-1972/73, серия из 14 матчей).