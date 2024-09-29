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Сегодня, 19:45

Панарин назвал безответственным свое интервью с критикой российской власти

Владислав Маслов
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Скриншот видео
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что сказанные им в 2019 году слова о политической ситуации в России были безответственными. 5 лет назад хоккеист публично раскритиковал государственное устройство страны.

 
Артемий Панарин. «Мнение может быть — на кухне его говори». Панарин отрекся от своего интервью с критикой власти

«Безответственное [интервью], конечно. Сожалею? Ну, как бы так прямо уже громко сказать... Можно просто безответственно навязать неправильное мнение. На тот момент я в судах ни в никаких не был — ни в Америке, ни в России. Что я сравнивал — непонятно. Сравнивал видео из YouTube 12-минутное. Ну, это же бредятина», — сказал Панарин в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

32-летний россиянин выступает в НХЛ с 2015 года. В России форвард играл за «Витязь», «Ак Барс» и СКА.

Источник: https://www.youtube.com/@respiratorbabushkina/videos
Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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