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Сегодня, 05:15

Панарин обошел Самсонова и Маркова по очкам в НХЛ среди россиян

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» набрал 4 очка.

30-летний россиянин сделал 3 голевые передачи и забросил одну шайбу. Теперь на его счету за карьеру 574 (188+386) очков в 510 матчах.

Панарин вышел на 16-е место по количеству набранных очков в НХЛ среди россиян. Он обошел Сергея Самсонова (571) и Андрея Маркова (572).

На 15-й строчке в этом списке располагается Никита Кучеров, набравший 617 очков. Лидирует Александр Овечкин — 1410 очков.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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