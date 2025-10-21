Панарин опередил Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

21 октября, 03:23
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин опередил Илью Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров НХЛ.
В матче против «Миннесоты» 33-летний Панарин забил гол на первой минуте. Это очко стало для него 877-м в регулярных чемпионатах. У Ковальчука, который завершил карьеру, было 876 очков в НХЛ.
Теперь Панарин занимает восьмое место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ.
В сезоне-2025/26 Панарин в 7 матчах набрал 7 (2+5) очков.
Андрей Андрей
Если бы не дурной контракт от хитрожо.. Ламорелло,то Ильюха в НХЛ набрал бы очей больше Федора.А так СКА со всякими приключениями.
