Панарин опередил Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин опередил Илью Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров НХЛ.

В матче против «Миннесоты» 33-летний Панарин забил гол на первой минуте. Это очко стало для него 877-м в регулярных чемпионатах. У Ковальчука, который завершил карьеру, было 876 очков в НХЛ.

Теперь Панарин занимает восьмое место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ.

В сезоне-2025/26 Панарин в 7 матчах набрал 7 (2+5) очков.