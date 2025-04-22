Панарин отказался комментировать обвинения в сексуальных домогательствах

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отказался комментировать обвинения в сексуальных домогательствах, сообщил журналист Грег Вышински.

Ранее издание The Athletic опубликовало статью, в которой заявило, что Панарин и компания Madison Square Garden Sports, которой принадлежит «Рейнджерс», выплатили финансовую компенсацию бывшей сотруднице клуба в прошлом году, после того как она заявила, что хоккеист подверг ее сексуальному насилию.

«Панарин отказался комментировать репортаж в The Athletic на прошлой неделе, заявив, что ответит на вопросы только о хоккее во время послесезонного общения со СМИ», — написал Вышински в соцсетях.

Как утверждает The Athletic, инцидент произошел в декабре 2023 года во время выезда «Рейнджерс». Панарин и девушка, регулярно сопровождавшая команду, были на послематчевой встрече в отеле вместе с другими игроками и сотрудниками клуба. По словам одного из работников «Рейнджерс», Панарин забрал у нее телефон и сказал, что вернет только в том случае, если она заберет его из гостиничного номера хоккеиста. Когда девушка зашла в номер, игрок прижал ее к кровати. Она оттолкнула его, забрала телефон и покинула комнату.