Панарин отреагировал на хет-трик Крайдера в шестом матче против «Каролины»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал выступление одноклубника Криса Крайдера в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (5:3).

33-летний американец отметился хет-триком в этой встрече. «Рейнджерс» выиграл серию у «Каролины» со счетом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции.

«В сегодняшнем матче он [Крайдер] показал себя настоящего», — приводит пресс-служба НХЛ слова Панарина.

Сам Панарин сделал две голевые передачи в этой игре и достиг отметки в 11 (4+7) очков в текущем плей-офф.

В финале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с победителем пары «Флорида» — «Бостон» (3-2).