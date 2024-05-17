Панарин отреагировал на хет-трик Крайдера в шестом матче против «Каролины»

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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал выступление одноклубника Криса Крайдера в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (5:3).
33-летний американец отметился хет-триком в этой встрече. «Рейнджерс» выиграл серию у «Каролины» со счетом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции.
«В сегодняшнем матче он [Крайдер] показал себя настоящего», — приводит пресс-служба НХЛ слова Панарина.
Сам Панарин сделал две голевые передачи в этой игре и достиг отметки в 11 (4+7) очков в текущем плей-офф.
В финале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с победителем пары «Флорида» — «Бостон» (3-2).