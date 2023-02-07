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Сегодня, 07:46

Панарин первым в истории «Рейнджерс» сделал 40 голевых передач в первых 4 сезонах за клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:4 ОТ).

Благодаря этому россиянин достиг отметки в 40 голевых пасов в сезоне-2022/23. Форвард стал единственным хоккеистом в истории «Рейнджерс», которому удалось отдать 40 результативных передач в первых 4 сезонах за клуб.

Также Панарин стал шестым игроком в истории команды, сделавшим 40 голевых пасов в 4 сезонах подряд. До него это удавалось Энди Батгейту (9), Роду Гилберту, Жану Рателю (оба — 6), Брайану Личу и Брэду Парку (оба — 4).

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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