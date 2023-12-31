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Сегодня, 08:34

Панарин о победе над «Тампой»: «Не знаю, что может быть лучше, чем завершить год таким образом»

Руслан Минаев
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Тампой» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин оформил в игре хет-трик.

«Чувствую себя превосходно. Не знаю, что может быть лучше, чем завершить год таким образом. Мы победили и это самое главное», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» набрали 51 очко и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» потерпела второе поражение подряд. «Лайтнинг» с 39 очками — на 10-й строчке таблицы «Востока».

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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