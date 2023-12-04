Панарин — о победе над «Сан-Хосе»: «Надеюсь, мы сможем так играть весь год»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин похвалил игру команды после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:5). В этой встрече он оформил хет-трик и отметился результативной передачей.

«У нас есть глубина состава в команде. Мы выглядим очень хорошо сейчас. Надеюсь, мы сможем так играть весь год», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне россиянин набрал 35 (15+20) очков в 23 матчах.

«Рейнджерс» с 37 очками делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.