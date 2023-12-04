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НХЛ

Сегодня, 07:28

Панарин — о победе над «Сан-Хосе»: «Надеюсь, мы сможем так играть весь год»

Виктория Кравченко
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин похвалил игру команды после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:5). В этой встрече он оформил хет-трик и отметился результативной передачей.

«У нас есть глубина состава в команде. Мы выглядим очень хорошо сейчас. Надеюсь, мы сможем так играть весь год», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне россиянин набрал 35 (15+20) очков в 23 матчах.

«Рейнджерс» с 37 очками делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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