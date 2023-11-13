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Сегодня, 11:31

Панарин — о повторении рекорда «Рейнджерс»: «Для меня это очень много значит»

Виктория Кравченко
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на повторение достижения Рода Жильбера, которое тот установил в сезоне-1972/73. 32-летний россиянин набрал очки в 14 матчах подряд со старта сезона.

«Для меня это очень много значит. Ощущения превосходные. Спасибо партнерам и болельщикам», — цитирует игрока сайт НХЛ.

Ранее главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт заявил, что хоккеист показывает потрясающую игру.

В текущем сезоне Панарин провел 14 матчей, в которых набрал 22 (8+15) очка.

Артемий Панарин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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