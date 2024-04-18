Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:56

Панарин — о плей-офф НХЛ: «Я ощущаю давление не только на себя, но и на всю команду»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своей готовности к Кубку Стэнли-2024.

«Чувствую себя отлично, но впереди нас ждет главный момент сезона. Мне нужно забыть о регулярном чемпионате и быть готовым к плей-офф и к тем эмоциям, которые с ним связаны», — цитирует Панарина Lohud.

Также он ответил на вопрос, чувствует ли на себе дополнительную ответственность в преддверии старта плей-офф НХЛ.

«Я ощущаю давление на всю команду. Мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это не только личное давление на одного меня», — добавил хоккеист.

Панарин признан лучшим игроком «Рейнджерс» в этом сезоне. В активе 32-летнего форварда 120 (49+71) очков в 82 матчах. Он стал четвертым российским игроком, набравшим 120 очков за один регулярный чемпионат НХЛ.

«Рейнджерс» одержали победу в регулярном чемпионате-2023/24. В первом раунде плей-офф НХЛ команда встретится с «Вашингтоном».

Источник: https://www.lohud.com/story/sports/nhl/rangers/2024/04/17/artemi-panarin-ny-rangers-as-2024-nhl-playoffs-begin-stanley-cup/73340391007/
Артемий Панарин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
«Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина-2024
Фетисов рассказал об отмене России в международных спортивных организациях
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
НХЛ: «Миннесота» — «Сиэтл», «Колорадо» — «Эдмонтон». Расписание и результаты 19 апреля
«Это особенный момент». Кучеров вошел в историю с 100 передачами и привел Гретцки в восторг
Тренер «Питтсбурга» Салливан: «Горжусь командой, несмотря на непопадание в плей-офф»
Определилась вторая пара плей-офф Западной конференции НХЛ
Овечкин – о выходе в плей-офф: «До сегодняшнего вечера ситуация была сумасшедшей»
Главный тренер «Вашингтона» эмоционально прокомментировал выход в плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Российский форвард «Питтсбурга» Малкин вышел на 34-е место по голевым передачам в НХЛ