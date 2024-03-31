Панарин поднялся на третье место по результативности в одном сезоне в истории «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на третье место по результативности за один сезон в истории клуба.

31 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» россиянин набрал 4 (1+3) очка. Теперь у него 107 очков в сезоне-2023/24 — ровно столько же, сколько набрал Марк Мессье в сезоне-1991/92.

Панарин и Мессье теперь делят третью строчку по числу результативных действий за один сезон в составе «Рейнджерс».

Рекорд принадлежит Яромиру Ягру, который набрал 123 (54+69) очка в сезоне-2005/06. На второй строчке — Жан Ратель, у которого было 109 (46+63) очков в сезоне-1971/72.